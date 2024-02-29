Эксперт: русофобии Запада нужно противопоставить грамотную просветительскую работу

Председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев отметил, что какие-либо дискуссии с ангажированными западными историками не имеют особого смысла

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Какие-либо дискуссии с ангажированными западными историками не имеют особого смысла, для противостояния лжи и фальсификациям нужно в первую очередь выстраивать грамотную историко-просветительскую работу. Такое мнение высказал ТАСС председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию о том, что русофобия "ослепляет и лишает разума" Запад.

"Многие идеологически ангажированные западные историки, получая поддержку и со стороны правительственных и общественных организаций и фондов, и со стороны СМИ, культивируют псевдонаучную и русофобскую версию мировой истории. <…> Все профессиональное сообщество в России внимательно следит за подобными публикациями, но полагаю, что пытаться дискутировать с такими псевдоисториками не имеет большого смысла - в любом случае они превратят академический диалог в собственный политический манифест", - сказал Гагкуев.

Он отметил, что противостоять потоку лжи и фальсификаций нужно в первую очередь с помощью грамотной историко-просветительской работы. "Важно доносить историческую правду, то есть знания, основанные на подтвержденных источниками фактах, до как можно большего числа людей и, в особенности, до молодежи, ведь именно на нее нацелен поток фейков в литературе, кино и интернете", - сказал собеседник агентства.

"Антироссийская доктрина" на Западе

В Германии и других европейских странах, признал Гагкуев, академический диалог во многом сменился на "общеобязательную антироссийскую доктрину", под политизированную версию истории подгоняются публикации в СМИ и научные монографии. Так, в изданном Минюстом Латвии сборнике "Преступления оккупационной армии СССР" говорится о "бесчисленных насильственных грабежах и других преступлениях", якобы происходивших с 1940 по 1991 год на территории республики. "Безусловно, издание, называющее освобождение Латвии в 1944 году "повторным вторжением", является не историческим исследованием, а псевдонаучной пропагандистской агиткой. Его, в первую очередь, пропагандистский характер подчеркивает и то, что издание переведено на русский язык", - сказал эксперт.

По его словам, для "вымывания" истории XX века во многих восточноевропейских странах создаются и специальные государственные организации, такие как институты национальной памяти в Польше и на Украине, Центр исследования геноцида и сопротивления Литвы. Эти учреждения отличаются названиями и структурой, но объединены общей задачей по очернению Советского Союза и искусственному формированию национальных нарративов, отметил Гагкуев.

В то же время, добавил он, ученые, сохраняющие трезвое представление о принципах объективности и научности, зачастую сталкиваются с нелегким выбором: публиковать материалы про "советскую оккупацию" и "равную ответственность" СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны или бороться за историческую правду под угрозами увольнения и лишения возможности издавать свои работы.