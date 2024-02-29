Правящая партия Грузии инициирует законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отметил, что в странах, где особенно активно распространяется псевдолиберальная идеология, число людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди молодежи в возрасте с 18 до 25 лет уже достигает примерно 20% и больше

ТБИЛИСИ, 29 февраля. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" инициирует законопроект о борьбе с псевдолиберальными ценностями, включающими пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Об этом заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"Международные исследования подтверждают, что в ряде стран, где особенно активно распространяется псевдолиберальная идеология, число людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди молодежи в возрасте с 18 до 25 лет достигает уже примерно 20%, а где-то и больше", - заявил Мдинарадзе на брифинге.

"Парламентское большинство считает, что должно активно противостоять этой пропаганде и использовать законодательные механизмы. Соответственно, мы решили подготовить законодательную инициативу, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", - сказал он.

По словам Мдинарадзе, псевдолибералы по всему миру стараются навязать нейтральные гендерные термины, такие как родитель-один и родитель-два вместо слов папа и мама, выступают за то, чтобы дети сами выбирали себе пол. Что касается Грузии, то, как отметил Мдинарадзе, в стране регулярно пытаются провести недели прайда, также элементы пропаганды проявляются в кино.

Как пояснил Мдинарадзе, правящая партия в ближайшие две недели займется подготовкой законопроекта, детали которого будут активно обсуждаться.