В РФ более 8,4 млн школьников посещают профориентационные мероприятия

Практико-ориентированный модуль включает в себя экскурсии на заводы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Свыше 8,4 млн школьников в РФ охвачены профориентационными занятиями "Россия - мои горизонты", заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Как отметил президент России, с нынешнего учебного года во всех школах страны введена единая модель профориентации. Проходят занятия "Россия - мои горизонты". Мероприятиями охвачено более 8,4 млн школьников страны с 6 по 11 классы", - сказал он.

Кравцов отметил, что практико-ориентированный модуль включает в себя экскурсии на заводы, где каждый школьник может познакомиться с современным производством и больше узнать о перспективных профессиях в сфере промышленности. К этой работе привлечено уже более 9,4 тыс. предприятий, проведено 38 тыс. экскурсий.

Кроме того, он напомнил, что в системе среднего профессионального образования на отраслевой подход к подготовке кадров ориентирован федеральный проект "Профессионалитет". За два года его реализации создано 220 кластеров, которые включают 925 образовательных организаций в 68 субъектах по 24 приоритетным для развития экономики России отраслям. "На начало следующего учебного года количество кластеров увеличится до 370. Мы работаем над тем, чтобы расширить проект и на остальные специальности - на всю систему СПО", - добавил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал руководителей компаний приглашать школьников на предприятия, в научные и медицинские центры для дальнейшей профориентации детей и подростков. По его словам, до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий.