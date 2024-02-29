На выставке "Россия" дистанционно высадили 300 деревьев в Приморье

Для этого нужно было выбрать вид дерева, место посадки и ввести персональные данные, позднее участникам акции пришлют уведомление о сроках проведения работ, фотоотчет и координаты местоположения зеленого насаждения

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Участники акции "Посади свое семейное дерево" с 8 февраля высадили в онлайн-формате 300 деревьев в Приморском крае. Интерактивная карта на стенде региона позволила узнать информацию о деревьях и выбрать место посадки, сообщили ТАСС в представительстве региона в Москве.

"В рамках экологической онлайн-акции "Посади свое семейное дерево", которая стартовала 8 февраля в День экологии на стенде Приморского края на выставке "Россия", гости посадили за четыре недели 300 саженцев", - сказали в представительстве.

Для посадки деревьев достаточно было выбрать вид дерева, место посадки и ввести персональные данные. Каждому участнику придет уведомление о сроках посадки, фотоотчет и координаты местоположения семейного дерева. Сами же деревья будут посажены в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Саженцы высадят в пострадавших от тайфунов малых городах и поселениях, среди них - Спасск-Дальний, Большой Камень, Находка, Славянка, Владивосток, Уссурийск, Дальнереченск и Дальнегорск.

С 2021 года в Приморье ежегодно восстанавливают больше лесов, чем вырубается и погибает. В 2024 году лесовосстановление в регионе будет проведено на площади 12 тыс. га. В крае действуют лесопитомники общей площадью около 50 га, на которых в 2023 году заложили более 6 млн сеянцев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.