В Поморье 22% молодоженов проверили репродуктивное здоровье по сертификату

Сертификаты им начали выдавать с июля 2022 года

АРХАНГЕЛЬСК, 29 февраля. /ТАСС/. Каждая пятая пара молодоженов Архангельской области проверили свое репродуктивное здоровье по сертификату молодоженов, сообщил глава региона Александр Цыбульский на заседании Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, которое прошло на выставке-форуме "Россия" под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Каждая пятая пара новобрачных прошла обследование в рамках сертификата молодоженов. Мы первые в России внедрили эту меру. Она заключается в том, что всем вступающим в брак мы даем сертификат о возможности пройти обследование. У нас прошли 22%. Наверное, это очень хорошо, остальным это либо не надо, либо они еще пока не воспользовались этой возможностью", - сказал губернатор.

Сертификаты начали выдавать с июля 2022 года. Регион является пилотным по реализации проекта "Репродуктивное здоровье". За два года работы 80% всех несовершеннолетних жителей области прошли профилактические медосмотры с оценкой состояния репродуктивного здоровья. Треть населения региона в возрасте 18-35 лет тоже прошла такие обследования.

В три раза за последние два года увеличено количество выездов в отдаленные территории мобильных медицинских бригад. Результат их работы - у каждого пятого сельского жителя выявлена патология репродуктивной сферы, у 12 пациентов диагностировано бесплодие.

С 2022 года проходит акция "Здоровое Поморье", в рамках которой в больницах проходят тематические дни открытых дверей, в том числе "Здоровье молочной железы", "Мужское здоровье", "Репродуктивное здоровье". Обследованы почти 30 тысяч человек: все, кому необходимо, отправлены на дообследование и лечение. С 2023 года работает "Поезд здоровья" - это два автопоезда с передвижными маммографами, флюорографами, оснащенными смотровыми кабинетами. В прошлом году "поезд" побывал в 97 населенных пунктах области, осмотры прошли 11,5 тысячи человек.