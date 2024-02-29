В Сириусе накануне Всемирного фестиваля молодежи открыли новую аллею

На территории предусмотрены велодорожки и установлен фонтан

КРАСНОДАР, 29 февраля. /ТАСС/. Новую пешеходную аллею, которая соединила Олимпийский проспект и морскую набережную, открыли в четверг на федеральной территории в преддверии Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщил журналистам глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"Сегодня открыли широкую, красивую и функциональную аллею, которая соединяет два важных маршрута. Она проходит от Олимпийского проспекта до морской набережной Сириуса", - говорится в сообщении.

По словам главы, прогулочная аллея соответствует всем стандартам комфортной городской среды. Здесь есть велодорожки, возможность отдохнуть на лавочках, а также большой фонтан. "Мы хотим, чтобы те, кто приехали к нам из других регионов России, и около 10 тыс. гостей из разных стран мира должны видеть, что мы бережно относимся к олимпийскому наследию, развиваем его, а также строим новые объекты", - отметил Плишкин.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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