Сириус проведет серию мероприятий для иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи

Они состоятся в новом культурно-досуговом центре

КРАСНОДАР, 29 февраля./ТАСС/. Специалисты федеральной территории Сириус проведут серию мероприятий для участников Всемирного фестиваля молодежи из Канады, Исландии, Норвегии, Финляндии и Нидерландов. Об этом сообщил журналистам глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"У нас есть культурное шефство над странами, которые закреплены за федеральной территорией Сириус. Мы будем проводить встречи с 24 участниками из 5 стран. Это Канада, Исландия, Норвегия, Финляндия и Нидерланды", - говорится в сообщении.

Культурные, образовательные и просветительские программы будут доступны в новом культурно-досуговом центре, площадь которого составляет 4 тыс. кв. м.

После фестиваля центр будет доступен всем жителям федеральной территории. Там будут проводиться занятия по хореографии, изобразительному искусству, шахматам, английскому языку и вокалу, также будет функционировать литературный и киноклубы. "Здесь можно заниматься живописью, гончарным мастерством, росписью, керамикой, а также принимать участие в различных мастер-классах, посещать лекции известных деятелей науки, культуры и спорта", - добавили в пресс-службе Сириуса.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.