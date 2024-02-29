Кафе в приграничном городе Белгородской области проверят из-за вечеринки со стриптизом

В сети распространилось видео, на котором две женщины танцуют стриптиз в кафе города Валуйки

ТАСС, 29 февраля. Власти Валуйского городского округа Белгородской области, находящегося на границе с Украиной, обратились в надзорные органы из-за видео со стриптизом из местного кафе. Об этом после жалоб жителей сообщил глава администрации округа Алексей Дыбов.

"Безусловно, сложившаяся ситуация - это вызов моральным, духовно-нравственным ценностям общества, не имеющим место во время проведения специальной военной операции. Администрацией округа подготовлены сообщения в соответствующие контрольно-надзорные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством России", - написал Дыбов в ответ на сообщение от жителей на странице губернатора Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте".

Ранее в сети распространилось видео, на котором две женщины танцуют стриптиз, предположительно в кафе города Валуйки. "Очень бы хотелось, чтобы местная власть города Валуйки обратила внимание, на то, что у них происходит в городе, в то время как гибнут чьи-то дети, защищая Родину, в том числе и от той грязи, которую показывают посетителям этого кафе", - отметил он в одном из комментариев к записи.