В РПЦ призвали ставить в городах РФ билборды с обновлением числа новорожденных за сутки

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов отметил, что это "создаст особую атмосферу счастья"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предлагает разработать специальную программу "Счетчик рождаемости" с целью размещения на интерактивных экранах в больших городах России информации о количестве новорожденных за сутки с поздравлениями родителям. С такой инициативой выступил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

"Предложения, которые хотим, чтобы вы поддержали, - это <…> разработать программу "Счетчик рождаемости" на интерактивных экранах, где будет отображаться ежедневное количество новорожденных детей с поздравлениями", - сказал Лукьянов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере на международном выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

По его словам, предлагается, в частности, чтобы в центре города на главном экране хотя бы раз в сутки отображался "красивый брендированный контент" с информацией о том, сколько в регионе сейчас многодетных семей, сколько за сутки родилось мальчиков и девочек.

"Такая трансляция сопровождается поздравлениями и, конечно, создает особую атмосферу счастья", - отметил глава патриаршей комиссии.

По его словам, подобный опыт уже реализуется в Калининградской области, и его целесообразно было бы распространить на всю Россию.