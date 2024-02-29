Глава Поморья предложил финансировать из госбюджета вакцинацию от вируса папилломы

Александр Цыбульский заявил, что ведется работа с крупным бизнесом, чтобы они включали этот вид прививок в свои соцпрограммы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский призвал поддержать из федерального бюджета вакцинацию девочек-подростков от вируса папилломы человека. Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере на выставке-форуме "Россия" под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"По поводу вакцинации девочек-подростков от вируса папилломы. Думаю, что это было бы крайне полезно поддержать на федеральном уровне, потому что мероприятие это не дешевое, с учетом санкций и ограничений это стало еще дороже сейчас. Поэтому, конечно, нам на региональном уровне стопроцентный охват будет сделать достаточно сложно", - сказал губернатор.

В регионе прививаются подростки, которые находятся на попечении государства. Цыбульский отметил, что ведется работа с крупным бизнесом, чтобы они включали этот вид прививок в свои социальные программы. "Мы изучали зарубежный опыт, например Новой Зеландии, - пояснил он. - Там, простите за медицинский термин, почти вся популяция привита, результаты на сегодня уже есть".

Вирус папилломы человека - распространенная инфекция, передающаяся половым путем. У женщин эти вирусы чаще всего провоцируют рак шейки матки, вульвы и влагалища.