В ДНР заявили, что сухопутный маршрут в Крым будет содействовать развитию курортов региона

И.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов убежден, что в ближайшие годы республика станет неотъемлемой частью туристической карты России

ДОНЕЦК, 29 февраля. /ТАСС/. Проект "Пять морей" особо востребован в ДНР ввиду большого потока туристов, следующих через республику в Крым. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

"В этом году мы планируем оборудовать порядка семь-восемь пляжей в Приазовье. В прошлом году у нас было два проекта по глэмпингам, в этом году мы их закончим. Если у нас будет реализовываться еще и проект "Пять морей", конечно, будет польза. Тем более, что поездка в Крым по сухопутному маршруту все равно будет проходить через нас, поэтому мы можем быть и как перевалочный пункт для туристов, так и принять их на полноценный отдых", - сказал Мартынов.

Он выразил уверенность, что в ближайшие годы республика станет неотъемлемой частью туристической карты России, в том числе за счет развития соответствующей инфраструктуры на азовском побережье.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что реализация проекта "Пять морей" позволит увеличить внутренний туристический поток на 10 млн человек в год.