В ЛНР в 2024 году высадят 264 га леса

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Елена Бойко сообщила, что в республике погибло порядка 50 тыс. га леса

ЛУГАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Лесничие Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют высадить в 2024 году порядка 264 га леса, сообщила журналистам исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии ЛНР Елена Бойко.

"По оперативным данным, у нас погибло порядка 50 тыс. га леса, так как военные действия продолжаются, то на сегодня сказать, что это конечная цифра, мы не можем. В то же время, исходя из тех возможностей, которыми обладают наши лесохозяйственные предприятия, в этом году мы посадим 264 га лесных насаждений", - рассказала она.

Бойко добавила, что благодаря участию во всероссийских акциях на территории ЛНР было высажено 280 тыс. деревьев. При этом масштабное лесовосстановление сейчас невозможно из-за боевых действий, а часть лесов остается заминированной.

Массовые вырубки и пожары, устроенные украинской властью, разрушили естественную дренажную систему Луганской Народной Республики. Из-за этого начали подниматься талые и грунтовые воды. В январе 2024 года в Станично-Луганском районе были затоплены дома. Аналогичная ситуация в поселках Боровское и Сиротино, селе Боброво. Сейчас в регионе принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод. В частности, на этих участках планируется высадить новые леса, чтобы ликвидировать опасность затопления.