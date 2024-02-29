На Запорожской области создали 20 молодежных организаций за 1,5 года

В регионе также появились шесть молодежных центров

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Больше 20 федеральных и региональных молодежных организаций создали в Запорожской области за полтора года, в 6 городах и селах открыли молодежные центры, еще в 4 - оборудованы помещения на базе объектов культуры. Новый нацпроект "Молодежь России" поможет развивать эту деятельность, а также сформировать из запорожских студентов и школьников активный кадровый резерв, заявила ТАСС и.о. министра молодежной политики Запорожской области Эллина Айрапетова.

"Запорожская молодежь годами подвергалась идеологическому влиянию националистических идей киевского режима. Как только появились возможности, доступные молодежи всей России, наши дети стали активно вливаться в молодежные организации, заниматься волонтерством, творчеством, самореализовываться. Сейчас у нас работают 20 молодежных организаций, в 6 муниципальных образованиях открыли молодежные центры, еще в 4 - оборудованы помещения на базе объектов культуры", - сказала Айрапетова.

Студенты и школьники области участвуют в работе организаций "Юг молодой", "Волонтерская рота", центр "Молодая семья", "Движение первых", "Молодая гвардия Единой России", "Волонтеры-экологи", "Волонтеры-медики", "Юнармия", "Мы вместе" и других. Кроме того, молодые люди выигрывают гранты, проходят образовательные программы.

Во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о создании пяти новых национальных проектов. Один из них - "Молодежь России", он посвящен будущему страны и призван консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики.

"Новый нацпроект "Молодежь России" даст возможность запорожским школьникам и студентам развивать свои компетенции, эффективно учиться и продолжать волонтерскую деятельность. А нам позволит сформировать активный, мотивированный и профессиональный кадровый резерв для страны", - убеждена и. о. министра.