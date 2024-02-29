Петербург приобретет до конца 2024 года 500 автобусов и 100 электробусов

До конца 2028 года город намерен приобрести 596 трамваев и 587 троллейбусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Парк городского общественного транспорта в Петербурге до конца этого года обновится 500 новыми автобусами и 100 электробусами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В рамках масштабной программы "Горэлектротранса" "Сохраняя историю, движемся в будущее" до конца 2028 года город планирует приобрести 596 трамваев и 587 троллейбусов. При этом 207 троллейбусов будут иметь возможность увеличенного автономного хода. До конца этого года в город поступят еще более 500 новых автобусов и порядка 100 электробусов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что значительное обновление уже произошло в парке городских автобусов. В 2022-23 годах, когда прибыли и вышли на линию 680 машин. В Смольном отметили, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил важность обновления общественного транспорта по всей стране с учетом современных экологических стандартов. Он сообщил, что до конца 2030 года субъекты России дополнительно получат около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. На программу обновления общественного транспорта планируется выделить 150 млрд рублей из федерального бюджета.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что при поддержке президента Петербург реализует один из важнейших проектов последних лет - масштабное обновление городского транспорта, причем все поступающие машины выпущены в России или дружественной Белоруссии. В прошлом году город начал строительство электробусного парка в производственной зоне "Ржевка".

"Только за прошлый год вредные выбросы в атмосферу сократились на 26 тысяч тонн, что существенно улучшило экологическую обстановку в городе. Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с компанией "Газпром" и нашей программе по переводу автобусов на газомоторное топливо - Петербург лидирует по их количеству. На городских маршрутах работает порядка трех тысяч машин на природном газе", - отметил губернатор.

Губернатор также добавил, что этом году завершится реконструкция объектов на территории Автобусного парка №7, что улучшит условия эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава, в том числе на экологичном топливе. Будет также закончена реконструкция Автобусного парка №1 и начаты работы по модернизации Автобусного парка №5. С 2021 по 2023 годы город вывел на линии 173 трамвайных вагона и 330 троллейбусов, из них 127 - с увеличенным автономным ходом. Порядка 80 трамваев на 11,6 млрд рублей и 54 ретро-трамвая на 11 млрд рублей закуплены на средства федерального инфраструктурного кредита. До конца этого года парк петербургского электротранспорта пополнят 309 новых трамваев и 371 троллейбус.