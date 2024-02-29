Свердловское отделение ДОСААФ даст своим школам имена героев России и СССР

Спортивно-техническая школа в Березовском уже получила имя героя России Михаила Чуркина, погибшего в 2000 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Школы свердловского отделения ДОСААФ получат имена героев России и СССР в 2024 году, первая школа уже получила имя Михаила Чуркина. Об этом сообщил председатель отделения Юрий Яночкин на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Указом президента России капитану Чуркину посмертно присвоено звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе".

"Мы сделали огромное дело - первая наша школа спортивно-техническая в Березовском названа именем героя России Миши Чуркина, который погиб в 2000 году. Я думаю, что к концу первого квартала, максимум второго квартала, 2024 года все школы будут носить имя героя России или Советского Союза", - сказал он.

Яночкин считает, что такая мера будет дисциплинировать обучающихся и сотрудников - "носить имя героя ответственно".

В организации есть спортивно-технические школы и автошколы в разных городах региона, морская школа в Екатеринбурге.