В Запорожской области проработают механизм профобразования для участников СВО

Как уточнила глава министерства образования и науки региона Татьяна Дубинская, прорабатывается сбалансированная учебная нагрузка

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Министерство образования и науки Запорожской области в приоритетном порядке прорабатывает механизмы получения профоборазования участниками специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщила глава министерства Татьяна Дубинская, комментируя обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

"Мы прорабатываем механизм получения среднего профессионального образования участниками СВО в приоритетном порядке", - сообщила министр.

Она также отметила, что в области работают над сбалансированной учебной нагрузкой, о чем также говорил президент во время обращения.

"Работаем над тем, чтоб учебная нагрузка была сбалансированной, чтобы обеспечить равномерное распределение знаний и навыков обучающихся. Это поможет им лучше усваивать материал и сохранять интерес к учебе. Что касается системы сдачи ЕГЭ, предоставление второго шанса для сдачи одного из предметов поддержит наших выпускников при поступлении в желаемый вуз", - отметила Дубинская.

Президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию поднял тему получения образования участниками специальной военной операции. С 1 марта в России будет действовать программа "Время героев", в рамках которой участники СВО смогут получить высшее образование, а также получить приоритет во время трудоустройства. Программа будет работать на конкурсной основе.