В Авдеевке в местах скопления граждан установлены посты военной полиции

Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщил, что решение было принято после совместного визита властей ДНР и заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева в город

ДОНЕЦК, 29 февраля. /ТАСС/. Сотрудники военной полиции выставили посты и патрули в местах скопления жителей недавно освобожденной Авдеевки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

По его словам, такое решение было принято после совместного визита властей ДНР и заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева в Авдеевку.

"В городе Авдеевке провели встречу с оставшимися в нем жителями, выслушали их просьбы и проблемы, связанные в первую очередь с личной безопасностью. В целях обеспечения их безопасности организовано патрулирование и установлены посты охраны территории скопления граждан органами военной полиции", - сообщил Дмитрий Шевченко.

Работники прокуратуры передали жителям Авдеевки гуманитарную помощь, кроме того, им было предложено переехать в пункт временного размещения и получить паспорт гражданина Российской Федерации в установленном законом порядке.