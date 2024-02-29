В Москве до конца 2024 года намерены достроить и реконструировать 14 спортивных сооружений

В списке оказались восемь физкультурных комплексов и несколько ледовых дворцов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию 14 крупных спортивных сооружений планируется завершить в Москве в течение 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Москвичи уделяют большое внимание здоровому образу жизни, а это требует достаточного количества спортивных сооружений в шаговой доступности. Только в этом году планируется завершить строительство 14 крупных спортивных объектов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что среди планируемых к открытию объектов: восемь физкультурных комплексов, несколько ледовых дворцов, а также несколько уникальных спортивных сооружений. "Наиболее заметными станут проекты стадиона имени В. А. Мягкова на Ярославской улице и теннисного клуба на территории олимпийского комплекса "Лужники", - добавил заммэра.

Также в 2024 году будет проведен капитальный и текущий ремонт 176 спортобъектов. Продолжится плановая модернизация комплексов спортивных тренажеров и воркаута, установленных во дворах, парках и на школьных стадионах.

Бочкарев сказал, что в 2023 году в столице ввели в строй 23 крупных сооружения, среди которых Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, Дворец спорта "Некрасовка", Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках национальных проектов в 2011-2023 годах в столице было введено свыше 200 спортивных объектов.