В Москве снизилось количество нарушений на улицах, где ввели платную парковку

Показатель уменьшился на 72%

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Снижение количества нарушений на улицах столицы, где парковку сделали платной, составило до 72%. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

"Платные парковки делают улицы безопаснее: мы уже фиксируем снижение количества нарушений правил остановки и стоянки на тех участках улиц, которые вошли в зону резидентных разрешений с 22 января. Лидер по снижению нарушений - Коленчатый переулок, там стало на 72% меньше нарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что платная парковка в 4,5 раза сокращает время непрерывной стоянки на одном месте. "Это позволяет разгрузить парковки и улицы, у автомобилистов меньше поводов нарушать правила, а движение становится свободным. Ранее из-за постоянно занятых парковочных мест водители чаще нарушали правила парковки - оставляли машины вторым рядом, под запрещающими знаками или на тротуарах, из-за чего на улицах возникали заторы и росла аварийность", - добавили в Московском паркинге.

Там уточнили, что также существенно сократилось количество нарушений правил парковки на улицах: 2-й Нижнемасловский переулок - на 52%, 1-я Квесисская улица - на 18%, 2-я Квесисская улица - на 17%, улица Верхняя Масловка (четная и нечетная стороны) - на 16%.