В регионах СЗФО готовы улучшать демографию строительством жилья и региональными выплатами

В списке мер поддержки также компенсация за обучение

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Власти регионов Северо-Западного федерального округа, который президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию отметил в числе округов с низкой рождаемостью, собираются улучшить демографическую ситуацию в регионах за счет участия в пилотных проектах, строительства жилья, компенсаций за обучение, а также используя региональный семейный капитал. Об этом ТАСС сообщили пресс-службы правительства регионов.

Семейный капитал и "Зарплата мамы"

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что регионам России с низкой рождаемостью до 2030 года направят около 75 млрд рублей для расширения программ поддержки семей. Глава государства отметил, что особенно это важно для регионов центральной России и северо-запада.

В Мурманской области в 2023 году впервые за долгое время вышли на положительную динамику по рождаемости первенцев, их родилось 2,2 тыс. Одним из механизмов, улучающим демографическую ситуацию, стала региональная мера поддержки "Зарплата мамы", сообщили ТАСС в региональном правительстве. "Такие региональные проекты, как "Зарплата мамы", дают свой результат. С июля 2018 года в Мурманской области введены ежемесячные выплаты в размере 75% от МРОТ для северянок, которые родили первого ребенка до достижения возраста 26 лет, затем возрастной ценз был увеличен до 30 лет, а в 2022 году ограничение по возрасту вообще отменили", - пояснили в правительстве Заполярья. Сейчас эта мера поддержки распространяется на всех родивших первого ребенка до достижения им 1,5 лет, а после снятия возрастных ограничений количество получателей "Зарплаты мамы" увеличилось в пять раз.

Как сообщили ТАСС в администрации главы Коми, с 1 января 2024 года по поручению главы региона существенно расширены меры поддержки семей с детьми: региональный семейный капитал увеличен вдвое - со 150 до 300 тыс. рублей. Его выплачивают при рождении или усыновлении первого, третьего и последующего ребенка, поскольку при рождении второго ребенка предоставляется федеральный маткапитал. При рождении первенца женщиной в возрасте до 25 лет выплачивается 500 тыс. рублей. Ежемесячное пособие на продукты для беременных и малоимущих кормящих матерей увеличено в 10 раз - с 1 до 10 тыс. рублей.

Все новые меры поддержки потребуют дополнительно из бюджета региона около 1 млрд рублей, отмечал ранее глава региона Владимир Уйба. Кроме того, с 2023 года многодетным семьям в Коми предоставляют компенсации стоимости платного обучения детей. Компенсируют до 50% затрат, но не более 25 тыс. рублей за каждый учебный год. В 2023 году такие компенсации получили 72 семьи.

В Калининградской области по информации министерства здравоохранения региона, в 2023 году родились 7 583 ребенка, что на 594 ребенка меньше, чем в 2022 году. В течение трех последних лет в области наблюдается значительное снижение рождений вторых, третьих и последующих детей. Тенденция объясняется сокращением численности женщин фертильного возраста в регионе и увеличением среднего возраста матери при рождении первого ребенка до 26 лет, уточнили в региональном правительстве. "В области в ближайшее время будет скорректирована нормативно-правовая база. Среди изменений, в частности, отмена требования к величине среднедушевого дохода и критериев нуждаемости при оформлении ряда областных выплат и пособий", - добавили в правительстве региона.

Пилотные проекты и региональные инициативы

Как сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин, регион в числе трех пилотных по поддержке рождаемости в малых городах.

"Мы взяли наших три города, в них меньше 50 тыс. населения - Боровичи, Валдай и Старая Русса, сделали для них дополнительные меры поддержки. Придумали муниципальный материнский капитал. Будем дополнительно строить детские площадки, ремонтировать женские консультации. Разработан целый набор решений, которые, как мы надеемся, в течение этого года позволят увеличить рождаемость в таких малых русских городах. В конце года, когда будет Госсовет, посвященный году семьи, мы эти меры предложим президенту для распространения на всю страну", - сказал Никитин.

В начале февраля власти Псковской области объявили, что подготовили новую региональную программу по профилактике искусственного прерывания беременности. Документ предусматривает образовательные курсы для врачей, а также подарки и консультации психологов для будущих мам и премии в 5 тыс. рублей медработникам, которые уговорят женщину не делать аборт. "Псковская область - один из тех регионов, где демографии необходимо уделять особое внимание. Исключительно региональными мерами поддержки быстрого результата не показать, но те решения, которые уже есть на сегодняшний день, которые будут в совокупности с нашими, думаю, дадут хороший результат", - сказал губернатор Михаил Ведерников.

В Республике Карелия за период с 2016 по 2022 год население уменьшилось на 102 тыс. человек. Снижение обусловлено устойчивой естественной убылью населения, которая усугублялась миграционным оттоком. В регионе в качестве одной из мер поддержки первоочередном порядке жильем обеспечиваются молодые семьи, имеющие трех и более детей.