Москвичи стали пользоваться сервисом "По пути" чаще

За три месяца пассажиры совершили более 175 тыс. поездок на автобусах сервиса

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Количество поездок на автобусах сервиса "По пути" в Новой Москве и Сколкове этой зимой возросло на 20%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"[Заммэра столицы] Максим Ликсутов рассказал, что за три зимних месяца пассажиры совершили более 175 тыс. поездок на автобусах сервиса. Это на 20% больше, чем в прошлую зиму", - говорится в сообщении.

Сервис работает в пяти поселениях ТиНАО, а также в инновационном центре "Сколково". Заказать автобус можно в приложении "Московский транспорт".