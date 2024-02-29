Многодетных семей в Курской области стало больше на 34% за 6 лет

В них воспитывается более 43 тыс. детей

ТАСС, 29 февраля. Число многодетных семей в Курской области увеличилось на 34% с 2018. Положительной динамике способствовало введение в регионе дополнительных мер поддержки, сообщил ТАСС губернатор Роман Старовойт.

"Введение дополнительных мер поддержки, включая областной материнский капитал, способствовало возрастанию темпа увеличения числа многодетных семей в регионе. Если в 2018 году их насчитывалось 9,7 тыс., то в текущем году их уже почти 13 тыс., что на 34% больше. Сегодня в многодетных семьях воспитывается более 43 тыс. детей. При этом в 2018 году этот показатель был на 10 тыс. меньше и составлял чуть более 33 тыс. человек", - сказал он.

Старовойт отметил, что в регионе предоставляется 16 видов пособий семьям с детьми, выплаты распространяются более чем на 100 тыс. человек.

"На сегодняшний день в Курской области при рождении или усыновлении третьего ребенка предоставляется областной материнский капитал в размере 122 тыс. рублей. При этом в 2023 году принято решение выплачивать средства не только на третьего, но и на каждого последующего ребенка", - уточнил губернатор. По его словам, планируется продление действия регионального материнского капитала до 2030 года.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программы материнского капитала минимум до 2030 года. Он отметил, что сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка - еще на 202 тыс. рублей.

Льготы в Курской области

"Выделю основные меры поддержки: ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные пособия малообеспеченным семьям, в которых родители являются студентами, единовременные выплаты при рождении ребенка. Ряд пособий для семей, где родился или был усыновлен второй или третий ребенок. Действует компенсация за оплату коммунальных услуг для многодетных семей", - отметил Старовойт.

С 2023 года многодетные семьи могут получить компенсацию в размере от 10 до 50% на оплату обучения детей в учреждениях профессионального образования. Также многодетные семьи, которые не собираются строить дом, могут рассчитывать на компенсацию в размере 200 тыс. рублей взамен предоставляемых участков.

Действует несколько программ поддержки, которые позволяют приобрести или построить жилье по льготной ставке. Семьям с ребенком доступна программа "Семейная ипотека" до 6%. Молодые семьи могут получить субсидию на покупку квартиры - 30% от расчетной стоимости жилья для семей без детей или 35% для семей с ребенком.

"В регионе на законодательном уровне закреплено понятие многодетной семьи, при этом возраст старших детей теперь не ограничивается достижением ими 18 лет. И в случае, если старшие дети обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях, то меры поддержки семьям данной категории распространяются до достижения старшими детьми возраста 23 лет", - уточнил глава региона.

В послании Путин сообщил, что регионы с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 млрд рублей на расширение поддержки семей. По словам Старовойта, Курская область вошла в число 39 регионов с показателем ниже среднего по России, что позволит региону стать получателем дополнительных средств из федерального бюджета на поддержку института семьи и рождаемости.