В РФ планируют установить 3 тыс. камер с ИИ для мониторинга за лесными пожарами

Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков отметил, что устройства могут распознавать возгарания в радиусе до 45 км, до 17 км точность обнаружения достигает 98%

САРАТОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Порядка 2,3 тыс. видеокамер с применением искусственного интеллекта (ИИ) используются в России для мониторинга за лесными пожарами. До 2030 года в рамках нацпроекта "Экономика данных" в регионах планируется установить еще около 3 тыс. таких камер, сообщил ТАСС заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

В четверг в Саратове Спиренков провел совещание Федерального агентства лесного хозяйства в Приволжском федеральном округе.

"2,3 тыс. камер мониторят леса в круглосуточном режиме и используют при этом искусственный интеллект. <...> Сегодня президент [в послании Федеральному собранию] анонсировал национальный проект "Экономика данных", в рамках этого проекта выделяются бюджетные деньги для того, чтобы мы всю зону наземного мониторинга покрыли вот этим видеонаблюдением. Мы планируем в рамках этого проекта установить еще порядка 3 тыс. видеокамер, чтобы более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. До 2030 года, постепенно", - рассказал собеседник агентства перед совещанием.

Такие камеры могут распознавать лесные пожары в радиусе до 45 км, до 17 км точность обнаружения достигает 98%. Спиренков уточнил, что камеры с ИИ установлены по всем регионам России.

Замглавы Рослесхоза пояснил, что искусственный интеллект в отличие от человека способен без перерыва анализировать большой объем данных. "Он отличает туман от пожара. Как только видит реальное задымление, то подает сигнал оператору, который вызывает МЧС, лесников. Все едут и ликвидируют в самые первые часы горения с наименьшим ущербом", - отметил он.

ИИ в борьбе с незаконной рубкой

По словам Спиренкова, искусственный интеллект также показывает "очень хорошие результаты" при оперативном выявлении незаконных рубок - через дистанционное зондирование Земли из космоса. "Мы по снимкам моментально видим, где произошла рубка, законная она или нет", - пояснил он.

В ходе пресс-подхода замглавы Рослесхоза сообщил, что в 2023 году на территории ПФО выявили 1,5 тыс. незаконных рубок, нарушители срубили около 40 тыс. кубометров древесины. Спиренков отметил, что по сравнению с предыдущим годом это на 20% ниже по количеству и на 40% ниже по объему.