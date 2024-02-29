После гастролей в Европе трое артистов Львовского оперного театра не вернулись на Украину

Балетная труппа выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот", сообщает издание "Захид.нет"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Трое артистов Львовского оперного театра - ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Рома, а также артист Богдан Ключник - не вернулись вместе с коллективом на Украину после гастролей в Финляндии. Об этом сообщило издание "Захид.нет".

По его информации, в течение трех недель, с 8 по 22 февраля, балетная труппа выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот". Сейчас спектакль должны показывать во Львове, но среди его участников нет трех солистов. Отмечается, что ни сами артисты, ни руководство театра произошедшее не комментировали.

В декабре 2023 года ведущий украинского "24 канала" Алексей Печий решил не возвращаться на Украину после завершения саммита ЕС 14-15 декабря в Брюсселе, на который он получил аккредитацию. Также были зафиксированы неоднократные случаи невозвращения украинских спортсменов в страну после международных соревнований. В октябре футболист украинского "Шахтера" Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". В ноябре украинец Артур Билан покинул расположение национальной сборной по спортивной рыбалке, чтобы остаться в Европе. На сайте Министерства спорта Украины опубликовали список из 304 спортсменов, которые остались за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну, но позже он был удален.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.

На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации. 7 февраля парламент принял в первом чтении новую версию законопроекта, который, в частности, предусматривает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов вплоть до запрета на право управления транспортом и блокировки банковских счетов. Документ должен быть рассмотрен во втором чтении 6 марта.