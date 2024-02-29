В селе Ровенской области рейдеры ПЦУ вынуждают выехать священника УПЦ из церковного дома

Он должен был выехать из дома после окончания отопительного сезона

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Рейдеры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в селе Почапки Ровенской области вынуждают выехать священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из церковного дома. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.

"Мы с семьей больше 10 лет живем в этом доме <...>. Предварительно после суда, который выиграла община ПЦУ, у нас договоренность, что мы переедем, как закончится отопительный сезон. Однако к нам нагло в дом ворвались, не давая возможности собраться, и поселили вместе с нами "священника ПЦУ", - приводит пресс-служба слова священника Андрея Юрчука, настоятеля Крестовоздвиженской общины УПЦ, на своем сайте.

По данным Ровенской епархии, два года назад рейдеры из ПЦУ отобрали у канонической общины УПЦ Крестовоздвиженский храм в селе Почапки, теперь же дошла очередь до церковного дома, в котором проживает священник, а сторонники канонической церкви вынуждены совершать богослужения.

В последние годы украинские власти проводят открытый курс на запрет УПЦ. Власти на местах лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур, захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. По последним данным, с февраля прошлого года против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 68 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.