Командир бригады "Ветераны" рассказал о телефонном разговоре с Путиным

По его словам, глава государства глубоко интересовался обстановкой на передовой

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Командир бригады "Ветераны" с позывным Морпех рассказал, что ему звонил президент России Владимир Путин и глубоко интересовался обстановкой на передовой.

"Он (Путин - прим. ТАСС) интересовался углубленно всеми моментами: что происходит, как происходит, какая обстановка именно у нас на направлении", - сказал он в эфире Первого канала.

Командир бригады "Ветераны" добавил, что очень переживал, что глава государства бросит трубку после пятисекундной паузы в их разговоре. По словам Морпеха, президент России - человек, который переживает за народ.