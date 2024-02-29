Ректоры ульяновских вузов представят область на "Форуме регионов" в Витебске

Мероприятие состоится в июле 2024 года

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Ректоры вузов Ульяновской области примут участие в "Форуме регионов" в Витебске (Белоруссия). Об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева в кулуарах круглого стола по развитию промышленной кооперации региона с Белоруссией.

"В июне этого года примем участие в "Форуме регионов" в Витебске. Ректоры наших вузов войдут в состав делегации", - сказала она.

Алексеева добавила, что во время работы делегации республики в Ульяновске было намечено много перспективных точек взаимодействия с белорусскими вузами. Одно из направлений - подготовка кадров для реального сектора экономики.

По словам первого заместителя председателя правительства, Ульяновская область и Белоруссия также продолжают развивать программу обмена школьниками. "В июле 30 ульяновских детишек посетят Минск и Брест и пройдут по патриотическим маршрутам", - уточнила она.

Как сообщила журналистам заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Надежда Лазаревич, Минск активно взаимодействует с Ульяновской областью. "Мы обсуждали, что нужно укреплять наши взаимоотношения, усиливать именно контакты в части образования, повышения квалификации наших специалистов", - отметила она.

В свою очередь губернатор Ульяновской области Алексей Русских пригласил представителей Белоруссии принять участие в форуме "Сделано в Ульяновской области", который пройдет в регионе в конце мая 2024 года.