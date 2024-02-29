В России в 2024 году планируют восстановить лесов больше, чем погибает

Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков отметил, что восстановление 100% площади погибших лесов является главной целью лесного хозяйства

САРАТОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Объем восстановленных лесов на территории России в 2024 году планируется выше объема погибших и вырубленных. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

"Это системная работа - это питомники, запас семян, лесовосстановление, участие волонтеров. <...> В 2024 году объем лесовосстановления будет превышать, чем объем выбытия", - сказал Спиренков, отметив, что восстановление 100% площади погибших лесов является главной целью лесного хозяйства.

В четверг в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 2021 года в России лесов восстанавливается больше, чем вырубается. За этот результат глава государства поблагодарил волонтеров, школьников, студентов, всех граждан, которые высаживали деревья, участвовали в экологических акциях, а также бизнес за поддержку таких проектов.

В прошлом году в России планировалось восстановить погибшие и вырубленные леса на площади более 1,4 млн га. В 2022 году мероприятия по лесовосстановлению провели на площади свыше 1,3 млн га.