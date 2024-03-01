В "Сириусе" стартует Всемирный фестиваль молодежи

Он пройдет с 1 по 7 марта, его посетят 20 тыс. российских и иностранных участников

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 марта. /ТАСС/. Мероприятия Всемирного фестиваля молодежи начнутся в пятницу в "Сириусе", все площадки откроются для участников фестиваля. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта, его посетят 20 тыс. российских и иностранных участников.

"Всемирный фестиваль молодежи - самое масштабное событие в мире в сфере международного молодежного сотрудничества, которое проходит по указу президента России и организовано Росмолодежью с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, дипломатии, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения", - сообщили в пресс-службе фестиваля.

Как сказал советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков журналистам, гостями фестиваля станут порядка 90 тыс. человек, в том числе 20 тыс. участников: 10 тыс. из России и 10 тыс. - из других стран. Кроме того, фестиваль посетит тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет, 500 из которых представят зарубежные страны, а еще 500 - Россию.

Программа фестиваля строится вокруг набора общечеловеческих ценностей. Каждый день посвящен определенному смыслу, который проходит единой линией через все события и форматы программы: ответственность за судьбы мира (2 марта), многонациональное единство (3 марта), мир возможностей для каждого (4 марта), сохраним семью во имя детей и мира (5 марта), мы - вместе с Россией (6 марта).

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления творческих коллективов. Во время фестиваля пройдут некоторые крупные мероприятия. Гости смогут принять участие в научно-популярном шоу Science Slam, продегустировать блюда регионов России на гастрофестивале, обсудить глобальные вопросы в рамках дискуссионного клуба "Валдай". На фестивале будут устроены кинопоказы, выставки, состоится забег, будет организована ярмарка работ молодых российских мастеров и художников.

Мероприятия общества "Знание"

С 2 по 6 марта российское общество "Знание" в рамках фестиваля проведет просветительский марафон "Знание.Первые". "Участников марафона "Знание.Первые" ждут тематические лекции, мастер-классы, круглые столы, интервью, в ходе которых успешные лидеры бизнеса, авторитетные ученые и популяризаторы науки, знаменитые спортсмены, признанные мастера культуры и искусства, общественные и государственные деятели из России и зарубежья поделятся опытом, вдохновением, ответят на вопросы. Открытое общение с наставниками будет способствовать просвещению молодежи разных стран и развитию международного сотрудничества", - сказали в пресс-службе общества "Знание",

В рамках образовательной программы фестиваля пройдет турнир "Знание.Игра" с участием эрудитов из разных стран, кинолекторий "Знание.Кино", где зрители познакомятся с легендарными российскими и зарубежными фильмами, встретятся с актерами, режиссерами и другими представителями мировой киноиндустрии. Еще одним событием программы станет мультимедийная выставка по итогам национального фотоконкурса "Знание.Россия", демонстрирующая достижения страны в XXI веке и воссоздающая их атмосферу с помощью технологии дополненной реальности.

На площадке "Знание.Кино" в кинолекториях будут показаны фильмы "Лед 3", "Хронос", "Холоп 2", "Нюрнберг", "20/22", "Чебурашка", "Повелитель ветра", "Вызов" и документальные фильм "Лаборатории смерти", "Без срока давности. Жертвоприношение. Дети". Зрители смогут встретиться с актерами, режиссерами.

Решение о проведении фестиваля

Идея вновь провести в России Всемирный фестиваль молодежи родилась в студенческой среде и была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. В Татьянин день 25 января 2023 года во время традиционной встречи главы государства с молодежью с этой инициативой выступила студентка РУДН Дарья Семенова. Тогда президент заметил, что "идея хорошая", но выразил опасение, что "в современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать". Впрочем он тут же сам напомнил, что в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, Россия успешно провела аналогичное мероприятие.

Поддержав идею, Путин подчеркнул, что такие события призваны объединять людей и, как правило, проходят с очень хорошим результатом. Саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале, президент пообещал обязательно привлечь к организации этого события.

Уже в апреле 2023 года Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году и поручил правительству разработать и принять меры для его подготовки и проведения, а также определить источники финансирования.

После этого Путин на многих международных площадках сам приглашал молодых людей из разных стран принять участие в ВФМ. Из его уст приглашение получили молодые люди из стран Шанхайской организации сотрудничества, молодежь из Африки. Премьер-министр Михаил Мишустин передал аналогичное приглашение студентам из Китая.

За сто дней до открытия президент выразил уверенность, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами. "Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия - это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты", - подчеркнул тогда российский лидер, заверив, что Россия встретит всех участников ВФМ как дорогих гостей.

Несмотря на пристальное внимание Путина к организации и проведению Всемирного фестиваля молодежи, об участии президента в мероприятиях ВФМ Кремль пока что не объявлял.

Подготовка "Сириуса" и Сочи

"Сириус" - территория на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. На этой территории находятся спортивные объекты, отели, порт "Имеретинский" и железнодорожный вокзал.

Власти федеральной территории "Сириус" заявили о готовности принять Всемирный фестиваль молодежи. Как сообщал глава администрации Дмитрий Плишкин, в "Сириусе" будет открыта обновленная набережная у морского побережья, а также новая аллея, которая свяжет Олимпийский проспект с набережной на реке Мзымте. К фестивалю в "Сириусе" заменили 1,5 тыс. светильников, выполнили ремонт участка федеральной трассы, реконструировали пешеходный погранпереход между Россией и Абхазией, установили в общей сложности 450 камер видеонаблюдения, в том числе 300 в Олимпийском парке.

На время проведения Всемирного фестиваля молодежи власти ограничили вход на территорию Олимпийского парка, он будет доступен только аккредитованным участникам. Как уточнила пресс-служба "Сириуса", ограничения продлятся до завершения мероприятий фестиваля.

Кроме того, в "Сириусе" с 28 февраля по 7 марта ограничена продажа алкогольной продукции. В пресс-службе федеральной территории уточнили, что ограничения действуют в местах размещения клиентских групп фестиваля, а также в местах проведения фестиваля и на прилегающих к ним территориях. Решение принято, чтобы обеспечить безопасность участников фестиваля.

Власти соседнего Сочи также сообщили о готовности инфраструктуры и общественных пространств ко встрече участников фестиваля. На улицах города было проведено масштабное благоустройство, тематически оформлены объекты городской среды, в том числе крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры - аэропорт и железнодорожные вокзалы. Организаторов и участников фестиваля встречают волонтеры и творческие коллективы. Для гостей города-курорта подготовлена программа культурных и спортивных мероприятий.

Региональная программа фестиваля

Иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи ждет путешествие по 30 городам России сразу после завершения основной программы в "Сириусе". Участие в региональной программе примут 2 000 иностранных гостей. В программу войдут пять тематических маршрутов: "Жить и работать в России", "Дорога памяти", "Страна без границ", "Мы вернулись в Россию", международная выставка-форум "Россия".

Участники маршрута "Жить и работать в России" посетят крупные промышленные, технологические и научно-образовательные центры нашей страны, университеты и предприятия, пройдут по туристическим местам и познакомятся с историческими достопримечательностями. В этом тематическом направлении примут участие 17 городов: Королев, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Владивосток, Челябинск, Грозный, Мурманск, Владикавказ, Салехард, Ханты-Мансийск, Саранск, Пятигорск, Ярославль, Красноярск, Пермь.

Маршрут "Дорога памяти" включает города-герои и города воинской славы: Волгоград, Санкт-Петербург, Смоленск, Тулу, Курск, Белгород. Участники региональной программы посетят уникальные музейные комплексы и узнают о героическом подвиге советских солдат. Тематический маршрут "Страна без границ" проходит по четырем городам в разных частях страны: участники посетят Петропавловск-Камчатский, Калининград, Махачкалу, Хабаровск, познакомятся с национально-природным богатством и историко-культурным многообразием крупнейших туристических центров России.

В ходе маршрута "Мы вернулись в Россию" молодые люди из-за рубежа отправятся в Крым, Луганскую Народную Республику и посетят Севастополь, где узнают о жизни в новых регионах, их истории, культуре, архитектуре и развитии городской среды.

Каждый участник региональной программы посетит один из 30 городов России по разработанным маршрутам. Вне зависимости от выбранного направления все иностранные гости остановятся на три дня в Москве и посетят международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ.