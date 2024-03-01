ТАСС на Всемирном фестивале молодежи представит насыщенную познавательную программу

Агентство выступит партнером нескольких выставочных проектов мероприятия

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 марта. /ТАСС/. Агентство ТАСС обеспечит информационную поддержку и станет активным участником Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральный информационный партнер ВФМ-2024.

Освещать фестиваль будет пул журналистов различных творческих подразделений ТАСС. Ключевые новости, заявления и комментарии спикеров найдут отражение на единой новостной ленте ТАСС, в специальном разделе на сайте агентства, а также в официальных аккаунтах в сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в "Телеграме". Фото- и видеорепортажи о самых ярких и интересных событиях, которые пройдут в рамках содержательной, культурной, спортивной и выставочной программ ВФМ-2024, будут представлены в медиабанке ТАСС.

Участниками фестиваля станут и руководители агентства. 4 марта первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман выступит модератором сессии "Россия и ее роль в формировании многополярного мира" на VII Глобальном форуме молодых дипломатов, который пройдет в рамках ВФМ-2024. Специальный гость мероприятия - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в дискуссии примет участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

В год своего 120-летия ТАСС подготовил насыщенную познавательную программу на стенде - он станет одной из площадок, входящих в "Паспорт участника" (будет действовать в стилизованном под "Международный аэропорт ВФМ-2024" университете "Сириус", в зоне беспошлинной торговли Duty Free).

На стенде организована зона для делового общения журналистов с ньюсмейкерами, будет работать видеостудия, а также пройдут интерактивные мероприятия и мастер-классы для гостей.

На площадке ТАСС гости смогут познакомиться с богатой историей агентства, увидеть 120 лучших фото ТАСС за 120 лет и узнать, как в России проходили фестивали молодежи начиная с 1957 года.

Выставочные проекты

ТАСС выступит партнером нескольких выставочных проектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

В частности, Музей современной истории России представит выставку "НАТО: история обмана", которая расскажет об агрессивной деятельности Организации Североатлантического договора на протяжении всей ее 75-летней истории. В экспозицию вошло более 20 архивных фотографий ТАСС.

Частью образовательной программы от Российского общества "Знание" на ВМФ-2024 станет мультимедийная выставка национального фотоконкурса "Знание. Россия", организованная при поддержке агентства ТАСС, выступившего генеральным партнером конкурса. Участники фестиваля смогут познакомиться с актуальными достижениями нашей страны в науке, спорте, искусстве через фотографии профессионалов и любителей из разных регионов России. Почти 30 снимков "оживут" с помощью AR-технологий. Изображения будут дополнены эффектами визуализации, интересными фактами и аудиосопровождением. В числе авторов фоторабот специальный корреспондент редакции фотоинформации ТАСС Сергей Бобылев.

Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.