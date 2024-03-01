За рубежом началось досрочное голосование на выборах президента РФ

Для организации такого голосования будет задействовано 67 УИК в 45 странах мира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало для российских граждан, находящихся за границей. Для организации такого голосования будет задействовано 67 участковых избирательных комиссий (УИК) в 45 странах мира.

Решение об организации досрочного голосования на выборах президента РФ за рубежом было принято на заседании Центризбиркома РФ 28 февраля. Как уточнили в ЦИК РФ, предполагается, что такое решение, поможет обеспечить возможность голосования большему количеству избирателей.

Как ранее рассказывал член ЦИК РФ Павел Андреев, всего, на данный момент, для голосования за рубежом образовано 288 УИК в 144 странах. По решению ЦИК РФ от 28 февраля, из них 67 участков в 45 странах с 1 марта будут задействованы в организации досрочного голосования. Как не раз отмечали в ЦИК РФ, количество участков для голосования за рубежом в этом году будет гораздо меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. "Связано это с недружественными действиями, которые производятся в отношении российских диппредставительств", - отметил Андреев.

Для голосования отдельных групп избирателей, которые находятся в удаленных от голосования местах, в том числе на строительных объектах, в воинских частях, разработках месторождений, в 37 странах будет задействовано 58 избирательных участков, члены этих УИК будут выезжать в эти удаленные местности, чтобы российские граждане смогли проголосовать.

Из них первыми начнут голосовать россияне на Кипре в городах Лимасол, Никосия и Пафос, с 1 марта там для досрочного голосования будет задействован один участок. Также УИК для голосования отдельных групп российских избирателей будут задействованы в Австралии (два участка для россиян, проживающих в Аделаиде, Мельбурне, Брисбене), Великобритании (один - для голосования в Эдинбурге). Россияне, работающие на первой атомной электростанции в Турецкой Республике - АЭС "Аккую" в городе Измире, смогут досрочно отдать свой голос на выборах главы государства с 6 по 12 марта, на Тяньваньской электростанции (провинция Цзянсу, Восточный Китай) с 5 по 15 марта.

Все российские избиратели проголосовать досрочно смогут в 11 странах. Раньше всех проголосуют россияне, проживающие в Камеруне и Экваториальной Гвинее, где досрочное голосование пройдет 10 марта. Также отдать свой голос досрочно смогут россияне в Алжире, Бахрейне, Ираке, Катаре, Кувейте, Ливии, Омане, на Шри-Ланке, Мальдивах, Ямайке. Поскольку решение, проводить ли голосование в течение трех дней подряд за рубежом, принимают УИК, на некоторых участках досрочное голосование может проходить 15 и 16 марта.

О выборах президента РФ

За президентский пост на этих выборах впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Также впервые на выборах главы государства будет проводиться дистанционное электронное голосование, проголосовать онлайн, помимо Москвы, смогут жители 28 регионов.