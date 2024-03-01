Для детских квест-комнат вступил в силу ГОСТ

В Росстандарте пояснили, что отсутствие регулирующей эту индустрию нормативно-технической базы привело к большому количеству несчастных случаев

МОСКВА, 1 марта./ТАСС/. ГОСТ, регулирующий деятельность детских квест-комнат и услуг, оказываемым в них, вступает в силу с 1 марта 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росстандарта.

"Необходимость разработки и принятия нового стандарта была обусловлена тем, что квесты являются популярным видом досуга среди детей и подростков, в то время как отсутствовала регулирующая данную индустрию нормативно-техническая база, что привело к большому количеству несчастных случаев во время проведения квестов", - рассказали в Росстандарте.

Как пояснили в агентстве, ГОСТ Р 71161-2023 "Услуги в области развлечений и отдыха детей. Квест-комнаты детские. Общие требования" устанавливает общие требования к детским квест-комнатам. Стандарт предназначен для пользования как организациям, так и физическим лицам, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и оказывающих такие услуги.

О нововведениях

Стандарт устанавливает требования к опасным элементам. В частности, речь идет о запрете на использование высокотоксичных материалов, взрывчатых веществ, огнестрельного и пневматического оружия. Также внимание уделено требованиям к движущимся механизмам, кабелям и розеткам, вентиляции, системе дымоудаления и крепежным изделиям (гвозди, болты).

Кроме того, ГОСТом утверждены требования к взаимодействию между актерами и участниками. Так, уровень физического воздействия на участника квеста должен быть ограничен следующими действиями актеров: дотрагиваться до участника квеста без причинения физической боли, когда тот находится в статичном состоянии; вести участника квеста за руку; аккуратно повалить участника квеста на мягкую поверхность. При этом контакт допустим только в случае, если после него не остается никаких следов на теле участника квеста и он не приводит к повреждению одежды, а также к болевым ощущениям участника квеста.

"Важно отметить, что ГОСТ Р 71161-2023 не только регулирует деятельность квест-комнат, но и способствует развитию данного направления индустрии развлечений, обеспечивая высокое качество услуг и безопасность для детей. ГОСТ Р 71161-2023 является важным шагом в развитии индустрии детских развлечений и способствует повышению качества предоставляемых услуг", - отметили в Росстандарте.