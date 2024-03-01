В РФ ввели штраф до 500 тыс. рублей за непредотвращение загрязнения окружающей среды

С 1 марта также ввели санкции за непредоставление необходимой информации в государственную информсистему учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов опасности

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вступает в силу закон, устанавливающий штрафы до 500 тыс. рублей за непринятие мер по предотвращению загрязнения окружающей среды для промышленных предприятий с вредными производствами.

"Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) статьей об ответственности за неисполнение мер по предотвращению загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации или ликвидации таких промышленных предприятий. Штраф для должностных лиц составит от 20 до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - говорится в документе.

Кроме того, с 1 марта вводятся санкции за непредоставление необходимой информации в государственную информсистему учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов опасности, а также за нарушение порядка или сроков ее предоставления. Должностным лицам за такие нарушения будет грозить штраф в размере до 6 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - до 70 тыс. рублей, а юрлицам - до 150 тыс. рублей.

Также устанавливается административная ответственность за нарушение сроков размещения сведений в государственной информсистеме учета твердых коммунальных отходов. За это нарушение вводится штраф для должностных лиц в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для юридических лиц - от 70 тыс. до 150 тыс. рублей.