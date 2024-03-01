С 1 марта Роскомнадзор будет блокировать рекламу VPN-сервисов в сети

В РКН напомнили, что в соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы, вступает в силу с 1 марта. Роскомнадзор (РКН) будет ограничивать доступ к такой информации, сообщили ТАСС в ведомстве.

Как напомнили в РКН, в соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. VPN-сервисы относятся к средствам обхода блокировок, если: не подключены к федеральной государственной информационной системе, где содержится перечень заблокированных в РФ ресурсов, не подключены к техническим средствам противодействия угрозам, а также если их использование в целом позволяет получить доступ к заблокированным сайтам. Роскомнадзор регулярно обновляет перечень VPN, работающих в России, и ограничивает работу сервисов, которые нарушают законодательство.

"С 1 марта 2024 года Роскомнадзор приступит к ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в ведомстве, принимая решение о том, относится ли информация, которая популяризирует средства обхода блокировок, к запрещенной, Роскомнадзор будет руководствоваться критериями оценки, утвержденными приказом №168 от 8 ноября 2023 года. "В частности, к такой информации относятся публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам. Помимо этого, критерии включают информацию, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования подобных сервисов или предлагает приобрести к ним доступ. Требование о запрете распространения такого контента относится ко всем материалам в сети, независимо от того, когда он был опубликован и на каких интернет-ресурсах", - сообщили в РКН.

Мнение экспертов

В беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков назвал логичным решением ограничить доступ к рекламе VPN-сервисов, однако отметил, что оно практически не изменит ситуации для пользователей. "Пользователей VPN не станет меньше, но их количество может уменьшиться только путем удаления и блокировки данных сервисов из магазинов приложений", - добавил эксперт.

В свою очередь главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании "ЭБР", преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Кирилл Ляхманов также отметил, что эффекта от решения не будет, поскольку за последние несколько лет граждане уже научились самостоятельно устанавливать VPN и использовать его для посещения "заблокированных социальных сетей". Однако он пояснил, что будет запрещаться реклама только тех VPN-сервисов, которые уже заблокированы или которые позволяют обходить существующие блокировки.

"Очевидно, что законодатель пытался вывести из-под действия законопроекта корпоративные VPN, которые обеспечивают информационную безопасность. К сожалению, законодатель не вывел из-под действия законопроекта инструменты обхода зарубежных ограничений: к 2024 году сложилась ситуация, в которой значительная часть зарубежных интернет-ресурсов, содержащих научные публикации, профессиональные статьи и материалы и другую важную информацию, недоступны из России без VPN", - рассказал эксперт.