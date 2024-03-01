В Уральском конгрессе учителей примут участие более 500 человек

В рамках мероприятия педагоги впервые обсудят преподавание робототехники в школах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Около 500 педагогов встретятся в Уральском федеральном университете с представителями вузов, власти, бизнеса и экспертами в сфере образования на третьем Конгрессе учителей математики и информатики. Впервые в 2024 году на площадке события обсудят преподавание в школах робототехники, сообщили ТАСС организаторы.

"Третий конгресс учителей - центральное мероприятие года нашего Фонда для профессионального сообщества учителей информатики и математики. В этом году мы добавили в программу новый трек - робототехника - это быстрорастущее направление, и мы считаем важным дать возможность будущим IT-специалистам познакомиться с ним еще в школе. География форума тоже растет - в этом году это не только УрФО, но и Башкирия, Ингушетия, Оренбургская область и другие", - приводят в пресс-службе компании "СКБ Контур", которая является одним из организаторов события, слова директора благотворительного фонда "СКБ Контур" Светланы Скользковой.

Конгресс поможет педагогам не только нарастить профессиональные компетенции, получить свежие знания об индустрии, но и найти новые идеи для уроков. Ректор УрФУ Виктор Кокшаров добавил, что залог успешного воспитания профессионалов - это активное взаимодействие школ, вузов и работодателей. "В этом году мероприятие впервые пройдет на базе нашего кампуса - современная площадка принимает все больше событий совершенного разного масштаба", - добавил он.

В 2024 году форум пройдет в гибридном формате на площадке нового кампуса УрФУ, который возводится по нацпроекту "Наука и университеты". Для учителей пройдут лекции, мастер-классы про профориентационный сервис "Гид по IT", робототехнику в России, компьютерное зрение и искусственный интеллект; презентации возможностей развития образования, финансовой и квалификационной поддержки для учителей информатики, математики и робототехники и их школьников.

Уральский конгресс учителей информатики и математики проводится Уральским федеральным университетом и компанией "СКБ Контур", который поддерживает IT-образование на Урале для школьников и педагогов.