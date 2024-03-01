Синоптики прогнозируют дефицит осадков в марте в некоторых регионах России

В частности, речь идет о Центральном и Дальневосточном федеральных округах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Дефицит осадков прогнозируется в нечерноземных областях Центрального федерального округа, некоторых регионах Сибири, Урала и Дальневосточного федерального округа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дефицит осадков прогнозируется в Центральном федеральном округе, в Тверской, Брянской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской и Московской областях, в нечерноземной части центра европейской России", - сказал он, отметив, что количество осадков ниже нормы также прогнозируется в северной половине Приволжского федерального округа, в западных регионах Татарстана.

Кроме того, дефицит осадков ожидается и на юге Иркутской области, в Бурятии, Забайкалье, Амурской области, на территории Еврейского автономного округа, на юге Хабаровского края, а также по всему Приморью и Сахалину, рассказал метеоролог. "И еще территории с дефицитом осадков - это север Красноярского края, север Якутии и Чукотка", - добавил он.

"Это долгосрочный прогноз, поэтому это не значит, что каждый день не будет осадков. В каждом регионе есть своя норма месячного количества осадков, и прогнозируется, что их количество будет заметно меньше нормы", - пояснил Вильфанд.

При этом избыток осадков в течение марта прогнозируется в Астраханской, Мурманской областях и на севере Архангельской области. Кроме того, избыточные осадки зацепят "очень большой регион", это северный Урал, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, а также большая часть Красноярского края и Томской области.