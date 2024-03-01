На Камчатке сотрудникам оленеводческого предприятия выплатили долги по зарплате

Работникам также предоставили компенсацию за задержку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 марта. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в размере более 3 млн рублей выплатили сотрудникам оленеводческого предприятия на Камчатке после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Петропавловска-Камчатского провела проверку соблюдения трудового законодательства в ГУП "ПО Камчатоленпром". Установлено, что 54 работникам организации не выплачена заработная плата в размере более 3,2 млн рублей. С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура внесла руководству представление, а в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении. После вмешательства надзорного ведомства права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена, за задержку предусмотренных выплат предоставлена компенсация", - говорится в сообщении.