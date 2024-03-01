Эксперт считает, что возможность пересдать ЕГЭ в тот же год снизит стресс у выпускников

Экс-министр просвещения Ольга Васильева отметила, что это большой шаг в совершенствовании механизма государственного экзамена

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Возможность пересдавать ЕГЭ по одному предмету в тот же год снизит уровень стресса от экзаменов у выпускников и их родителей, сообщила ТАСС президент Российской академии образования и экс-министр просвещения Ольга Васильева.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что такой механизм нужно реализовать уже в 2024 году и он будет касаться всех предметов. В Рособрнадзоре в свою очередь отметили, что готовы внести соответствующие изменения в процедуру и расписание ЕГЭ в кратчайшие сроки.

"Это позволит снизить волнение и стресс от экзаменов как у родителей, так и у учеников - если плохо написал, есть возможность пересдать, не теряя время", - сказала она. По словам Васильевой, это большой шаг в совершенствовании механизма ЕГЭ.