Посещаемость выставки "Россия" достигает 25 тыс. человек в час

Гостями выставки-форума на территории ВДНХ с момента ее открытия стали около 7,5 млн человек, заявила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Гостями Международной выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ с момента ее открытия стали около 7,5 млн человек. Посещаемость достигает рекордных 25 тыс. человек в час, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

"Со дня открытия (4 ноября 2023 года - прим. ТАСС) выставку посетили уже 7 млн 472 тыс. человек. В ближайшие дни уже будет 8 млн. Вся прошлая неделя для выставки стала абсолютно рекордной. Во вторник была зафиксирована самая большая цифра посещаемости в час - это 25 тыс. Самая большая цифра посещения в будни: на прошлой неделе, во вторник, нас посетило 125 тыс. человек. За шесть дней прошлой недели выставку посетили более 600 тыс. человек", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что такие показатели организаторы связывают с детскими каникулами в школах. По ее словам, также растет процент людей, которые пришли на выставку второй и третий раз. "Самый главный итог для нас - выставка нравится гостям, посетителям. Поток не уменьшается, а в самые, казалось бы, скромные дни поток начинает расти. Я уже сейчас могу сказать, что выставка "Россия" является самым любимым досуговым местом. Семьи идут с детьми - от самых маленьких до самых взрослых", - добавила Виртуозова.

Международная выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве открылась 4 ноября 2023 года и продлится до 8 июля 2024 года. На выставке представлены достижения страны, собранные на одной площадке. Для гостей проводят культурные мероприятия, также организовывают деловую и образовательную программы. Для посетителей подготовили 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.

Также на территории выставки гости могут ознакомиться с интерактивными стендами, посвященными различным отраслям: промышленности, транспорту, медицине, ИТ-технологиям. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.