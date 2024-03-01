В Роскомнадзоре напомнили, что VPN-сервисы могут использоваться в преступных целях

По данным РКН, иностранные владельцы таких сервисов имеют доступ ко всей информации, которую россияне передают при посещении заблокированных ресурсов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Средства обхода блокировок, к которым относятся недобросовестные VPN-сервисы, могут использоваться в преступных целях. Например, для распространения наркотиков, детской порнографии и экстремизма, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре (РКН).

Как напомнили в РКН, в соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если они не подключены к ФГИС, содержащей перечень заблокированных в РФ ресурсов, техническим средствам противодействия угрозам, а их использование позволяет получить доступ к заблокированным сайтам. Роскомнадзор регулярно обновляет перечень VPN, работающих в России, и ограничивает работу сервисов, которые нарушают законодательство.

"Средства обхода блокировок могут использоваться в преступных целях, в том числе для распространения наркотиков, детской порнографии и экстремизма", - рассказали в ведомстве.

По данным РКН, иностранные владельцы таких сервисов имеют доступ ко всей информации, которую россияне передают при посещении заблокированных ресурсов. "Полученные таким путем личные данные, финансовая информация и пароли от учетных записей изучаются для последующего использования в мошеннических целях, шантажа и других противоправных действий против российских пользователей или их окружения", - предупреждает Роскомнадзор.

Российские компании и организации, в работе которых используются VPN-протоколы с использованием зарубежной серверной инфраструктуры, рискуют столкнуться с утечками корпоративной и иной чувствительной информации, также подчеркнули в ведомстве.

"Пользователи VPN-сервисов должны принимать во внимание риски компрометации личной информации, а российские предприятия - ускорить перевод информационных систем, протоколов, обеспечивающих работу их внутренних бизнес-процессов, на серверную, программную и телекоммуникационную инфраструктуру, находящуюся на территории нашей страны", - заключили в РКН.