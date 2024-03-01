Вильфанд прогнозирует возвращение зимних морозов в Москву

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве со среды может опуститься до 10 градусов мороза и ниже, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со среды прогнозируется заметное изменение циркуляции. Воздушные массы будут поступать уже не с юга, юго-запада, юго-востока и так далее, а с севера. Поэтому ночные температуры по предварительным расчетам могут достигать двузначных отрицательных значений", - сказал он.

"Месяц начнется с теплой погоды, завтра температура прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы, от 2 до 5 градусов тепла днем, это действительно мартовские температуры", - рассказал Вильфанд. В ночь на субботу будет от нуля до минус 5, днем - от минус 1 до плюс 4. Ночью воскресенья ожидается серьезное понижение температуры до минус 4-9 градусов, такие же значения ожидаются в ночь понедельника и вторника. Дневные температуры в воскресенье от минус 1 до плюс 4 градусов, а в понедельник и вторник - около нуля, отметил метеоролог.

Изменчивость погоды в марте

"Очень изменчивая погода прогнозируется в течение всего месяца на всей территории России", - подчеркнул Вильфанд.

Он также рассказал, что в первой пятидневке марта температурный фон будет положительный, выше нормы практически на всей территории европейской части России, на большей части Урала, западной и средней Сибири и даже на Дальнем Востоке.

"Температуры ниже нормы прогнозируются только на юге азиатской части страны - Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Амурская область, Хабаровский край и Приморье - там температуры ниже нормы в течение первой пятидневки марта", - добавил метеоролог.

По его словам, существует вероятность того, что начиная с середины первой декады марта изменится циркуляция воздушных масс, и это "касается очень больших территорий" страны.