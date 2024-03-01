Дальневосточный леопард впервые расселился на 200 км от ядра популяции

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Спасенный в Приморском крае дальневосточный леопард Leo 260M стал самым восточным в Приморском крае и в мире леопардом, после того как добрался до Лазовского района Приморья. Как сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда", согласно полученным кадрам с фотоловушек, зверь поселился в 200 километрах от ядра популяции.

Истощенный четырехмесячный котенок без матери был обнаружен у границ национального парка "Земля леопарда" в июле 2022 года, специалисты переместили его в центр "Тигр" для реабилитации. Он постепенно окреп, научился охоте и навыкам выживания в дикой природе. Весной 2023 года Leo 260M переселили в Уссурийский заповедник в рамках программы реинтродукции.

"Спасенный леопард Leo 260M впервые зафиксирован фотоловушками в самом отдаленном от ядра своей популяции месте - в Лазовском районе. Это первый среди всех ныне живущих леопардов, кто добрался до этой территории. Она расположена в 200 км от нацпарка "Земля леопарда", где сироту спасли от гибели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после выпуска молодой зверь стал активно изучать окрестности. В результате он побывал у города Арсеньев, а затем добрался до восточных берегов Приморья, в Лазовский район - эта территория находится на границе исторического ареала, точка фиксации Leo 260M - самая восточная среди всех дальневосточных леопардов. А дальневосточный леопард сам по себе является самым восточным видом леопардов в мире.

"На кадрах видно, что Leo 260M хорошо питается, здоров и чувствует себя хозяином на новом месте. Об этом говорит метка, которую он оставил, тем самым обозначив свой участок", - уточняется в сообщении.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире большая кошка. Еще в начале XXI века их оставалось всего 35 в дикой природе. Однако после создания в 2012 году национального парка "Земля леопарда" численность зверя стала расти. Сегодня в юго-западном Приморье живет уже 125 диких дальневосточных леопардов. Также здесь отмечена самая высокая плотность амурского тигра с 58 взрослыми особями.