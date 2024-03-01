В Магаданской области из-за сильного ветра объявили экстренное предупреждение

Порывы ветра могут достигнуть 25-30 м/с

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайной ситуации объявлено на 2 марта в Магаданской области. Ночью 2 марта на востоке Ольского муниципального округа ожидается ветер до 25-30 м/с с метелью, сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"2 марта 2024 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Омсукчанском, Северо-Эвенском и Ольском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - говорится в сообщении.

В Колымском УГМС добавили, что 2 марта на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, ночью на востоке Ольского муниципалитета - около 25-30 м/с с метелью.