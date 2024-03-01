В Москве ожидаются облачная погода и до 4 градусов тепла

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, гололедица и температура до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на субботу - до минус 2 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах нуля - плюс 5 градусов, местами возможны небольшие осадки. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.