Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Президент республики отметил, что этот праздник содействует укреплению сплоченности народа

АСТАНА, 1 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем благодарности, отметив, что этот праздник способствует консолидации нации. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Это важный праздник, который содействует укреплению сплоченности нашего народа. Выражая друг другу признательность и почтение, мы продвигаем такие основополагающие ценности, как дружба, согласие и солидарность. Все это способствует консолидации нашей нации", - говорится в поздравлении.

Президент Казахстана отметил, что такие качества, как милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь, испокон веков присущие казахстанскому народу, особенно ярко проявляются во времена испытаний. "Сегодня мы твердо следуем по пути построения справедливого Казахстана, шаг за шагом реализуя масштабные преобразования. В этот судьбоносный период нам крайне важно беречь общенациональное единство, ставя интересы страны превыше всего. Убежден, что мы как прогрессивная нация достигнем всех намеченных нами высоких целей", - подчеркнул он. Токаев выразил искреннюю благодарность всем гражданам, которые своим неустанным трудом вносят вклад в поступательное развитие Казахстана.

В Казахстане 1 марта отмечают День благодарности, когда представители всех этносов страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие этносы были депортированы в страну.