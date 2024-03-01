Руководство Туркмении поздравило главу Татарстана с днем рождения

Рустам Минниханов отмечает 67-летие

АШХАБАД, 1 марта. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) страны Гурбангулы Бердымухамедов поздравили раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения.

"Хочу выразить благодарность за ваш большой вклад и особое внимание, которое вы уделяете укреплению и развитию отношений между Туркменистаном и Республикой Татарстан Российской Федерации", - приводит слова главы Народного совета официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Руководство Туркмении пожелало Минниханову крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, а также новых успехов во всех начинаниях и устремлениях во благо братского народа Татарстана.

Рустам Минниханов в пятницу отмечает свое 67-летие.