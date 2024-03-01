В Новосибирском госуниверситете создали научно-образовательный центр по ИИ

В нем будут развивать направление "Строительство и городская среда"

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Научно-образовательный центр по искусственному интеллекту создан в Новосибирском государственном университете (НГУ). Он будет заниматься созданием и внедрением технологий "умного города" и подготовкой кадров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Центр создан. Сейчас обсуждаем с правительством региона детали дальнейшего внедрения технологий в наукограде Кольцово и Новосибирской области. На первом этапе новый кампус мирового уровня НГУ станет демонстрационным центром для внедрения новых технологий умного города. В дальнейшем они будут тиражироваться на Новосибирскую область и другие регионы России", - рассказали в вузе, добавив, что уже идет работа над техническими заданиями с индустриальными партнерами.

ИИ-центр будет развивать направление "Строительство и городская среда", в рамках которого будут разработаны технологии "умного города", которые в дальнейшем будут внедряться в наукограде Кольцово, на объектах Новосибирской области и в перспективе по всей России.

По словам и.о. директора центра Александра Люлько, в числе задач - создание цифровых двойников для управления строительными объектами, организация "умных" сетей датчиков для мониторинга городской инфраструктуры и экологической обстановки, разработка инструментов высокоточного управления системой здравоохранения, энергосетями и общественным транспортом современного города.

Еще одной важной задачей центра является дополнительное образование для сотрудников компаний - индустриальных партнеров в формате как кратких ознакомительных курсов, так и программ, рассчитанных на полтора-два года обучения. Обучающие программы будут создаваться в соответствии с запросами компании-партнера. У НГУ есть опыт разработки программ дополнительного образования, в частности по запросу компании "Роснано" был создан образовательный курс по основам робототехники.

В декабре 2023 года НГУ получил федеральный правительственный грант на создание исследовательского центра, в котором будет вестись работа по развитию концепции "умный город" с применением искусственного интеллекта. Согласно условиям гранта, на выполнение утвержденной программы работ в течение 2024-2025 годов центр получит 632 млн рублей из федерально бюджета и еще почти 350 млн - от индустриальных партнеров, основными из которых являются "Ростелеком" и "Сбер".