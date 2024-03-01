В Москве расцвели первые подснежники

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первые подснежники расцвели в Москве в Ломаковском музее старинных автомобилей и мотоциклов, об этом ТАСС рассказал владелец музея Дмитрий Ломаков.

"У всех зеленые росточки, а цветут - только у меня. Подснежники - это, в первую очередь, цветы. Они лилейные, луковичные, еще называются галантусами", - подчеркнул Ломаков.

По словам владельца музея, он с нетерпением каждый раз ждет, когда расцветут его первые подснежники.

"Я поставил палочки еще с весны прошло года, чтобы знать, где копать. Целый год хожу жду. Стал копать 22 февраля - ничего не было. <...> Через два дня прихожу, 26 февраля, вижу, торчат бутонами сквозь снег. Это поразительно", - рассказал он.

"Я их там сам посадил лет 25 назад по всей территории музея - привез из Подмосковья, со своего дачного участка. А на даче у меня их целые полянки цветут. Но попозже - в Москве теплее, чем в Подмосковье градуса на 2-4, поэтому подснежники в моем музее цветут всегда раньше недели на две", - отметил Ломаков.

На подснежники, относящиеся к роду многолетних трав семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), можно посмотреть в Люблино сразу за воротами главного входа в Ломаковский автомотомузей.

Ломаков является сыном коллекционера и реставратора старинной автомототехники Александра Алексеевича Ломакова. После смерти отца Дмитрий самостоятельно создал музей и продолжил собирать коллекцию уникальных экспонатов.