Константинов заявил, что жители Крыма морально мобилизованы после событий 2014 года

Крымчане готовы в любой момент встать на защиту страны, считает председатель Государственного совета республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Жители Крыма остаются морально мобилизованными и готовы в любой момент встать на защиту страны спустя 10 лет после воссоединения полуострова с Россией. Об этом ТАСС заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"На протяжении 10 лет народ республики остается мобилизованным. Конечно, это связано и с проведением специальной военной операции фактически у границ Крыма", - сказал Константинов, добавив, что крымчане высоко ценят возможность жить и развиваться в составе России. "В условиях, когда нам не надо бороться за право разговаривать на родном, русском, языке, изучать правдивую историю, мы не растеряли своих лучших качеств - верности своей Отчизне и готовности в любой момент встать на ее защиту", - отметил он.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также пояснил ТАСС, что жители Крыма были настроены патриотично по отношению к России до 2014 года: "Пророссийский патриотизм был у нас еще во времена, когда Крым находился в составе Украины. <...> Крым всегда считал Россию своей родиной, подавляющее большинство крымчан. А те преобразования, которые произошли с Крымом за последние 10 лет, они превзошли наши самые осторожные прогнозы".

Почти 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.