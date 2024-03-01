Более половины российских писателей работают над книгами ежедневно

При этом 44% предпочитают писать по одной книге, а 35% авторов пишут одновременно две книги

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более половины (53%) современных российских авторов пишут книги каждый день. При этом 44% предпочитают писать по одной книге, 35% авторов пишут одновременно две книги и только 10% могут писать сразу более трех произведений, сообщили ТАСС в пресс-службе литературной платформы "Литнет" со ссылкой на собственное исследование.

В преддверии Всемирного дня писателя, который празднуется 3 марта, "Литнет" провел исследование с целью выяснить, как работают современные российские авторы, кем они вдохновлялись в начале своей карьеры и какой должна быть идеальная книга.

"Мы выяснили, как часто писатели работают над созданием своих книг. Более половины опрошенных рассказали, что пишут книги каждый день (53%), раз в несколько дней пишут чуть меньше трети (29%), каждый будний день пишут 9%, а еще 9% пишут раз в неделю и реже", - сообщили представители сервиса.

При этом большинство авторов - 82% - указали, что важно писать регулярно.

Также, согласно исследованию "Литнета", более трети авторов утверждают, что в среднем на книгу у них уходит от трех до четырех месяцев (35%). До двух месяцев на книгу уходит у 17% авторов, 13% авторов пишут книги за пять-шесть месяцев, более полугода на книгу уходит у 15% авторов. И только 2% авторов могут писать книги менее чем за месяц. 44% опрошенных предпочитает писать по одной книге, а 35% авторов пишут одновременно две книги. Писать параллельно три книги могут 11% авторов, а 10% респондентов рассказали, что могут писать сразу более трех произведений.

Говоря о лучшем времени для работы над книгой, для 36% авторов наиболее предпочтительное время - вечер, на втором месте - ночь (28%), на третьем - день (21%). Наименьшее количество авторов предпочитают писать по утрам (15%).

Тренды и источники вдохновения

В материалах исследования говорится, что 10% опрошенных авторов предпочитают уходить от современной повестки в своих книгах, при этом в той или иной мере современные тренды играют роль в творчестве 57% современных писателей. Ключевым фокусом они являются для 10% авторов, 47% включают современные темы, но они не являются главной осью произведений, 33% авторов говорят, что современные проблемы не играют роли в произведениях. 42% авторов считают важным внедрять в свою идеальную книгу острые социальные темы, 21% считают это неважным, 36% считают, что отчасти важно, отчасти - нет.

По данным исследования, основные жанры идеальной книги для авторов - фэнтези (34%) и любовные романы (27%). Идеальных книг в других жанрах они написали меньше: приключенческий роман (6%), фантастика (включая научную) (5%), современная проза (5%), детектив (4%), драма (3%), триллер (2%). В таких жанрах, как комиксы, поэзия, боевик и ужасы, у писателей пока нет идеальных книг (0%). При этом абсолютное большинство авторов утверждает, что в идеальной книге должна быть любовная линия (95%). Говоря об объеме идеальной книги, 49% писателей указали, что таким является произведение в 200-400 страниц.

Кроме того, у 46% респондентов есть автор, который в свое время вдохновил их начать писать. Среди них упоминают Джоан Роулинг (4%), Стивена Кинга (4%), Михаила Булгакова (3%) и Джона Толкина (3%).

В основе исследования лежит опрос, который проводился с 21 по 25 февраля 2024 года среди независимых писателей на "Литнете". В нем приняли участие более 1,3 тыс. респондентов со всей России. Ежемесячная аудитория портала превышает 45 млн человек.